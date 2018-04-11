Російський рубль прискорив падіння після різкої заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп буквально годину тому повідомив про майбутній ракетний удар по Сирії.

Російський рубль прискорив падіння після попередження президента США Дональда Трампа на адресу Росії щодо готовності завдати удару по Сирії, долар вже по 65 руб.

На заяві Трампа курс долара підстрибував до 65,06 рубля - максимуму з листопада 2016 року, євро до 80,5 рубля - максимуму з березня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Трамп оголосив про майбутній ракетний удар по Сирії. У своєму Twitter він відреагував на заяву російського посла в Лівані про те, що Москва готова збивати ракети, випущені в бік Сирії.

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"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, вони прилетять. Вони будуть славні, нові й "розумні". Не треба підтримувати "газову тварину-вбивцю", що вбиває своїх громадян і отримує задоволення", - йдеться в повідомленні Трампа.

Посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив ліванському телеканалу "Аль-Манар", що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

"Росія виконуватиме заяву свого президента, пов'язану з будь-агресією США на Сирію, збиваючи американські ракети і завдаючи ударів по джерелах вогню", - передає телеканал слова посла.

За інформацією Reuters, російський дипломат заявив: "Якщо американці вдарять... їхні ракети будуть збиті, а також джерела, з яких ці ракети будуть випущені".