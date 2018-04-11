У Кабміні відзвітували: майже 60% військових в Україні вже отримують підвищені пенсії

15:01, 11 квітня 2018
Фінанси
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фото УНІАН

Станом на 11 квітня в Україні підвищені пенсії, відповідно до постанови уряду, ухваленої 21 лютого цього року про підвищення пенсій військовослужбовцям і деяким представникам силових органів, отримують вже 316 тисяч осіб або майже 60% від загальної кількості таких пенсіонерів.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час селекторної наради.

«Станом на сьогодні вже отримують відповідні виплати 316 тисяч військових пенсіонерів. Тобто, близько 60% вже отримали відповідні підвищення і свої повноцінні вже перераховані військові пенсії», - сказав Розенко.

Він також повідомив, що на даний момент надійшло близько 500 тисяч заявок на перерахунок пенсій від силових органів, що становить 90%.

Також Розенко додав, що загалом лише 72% заяв, які надійшли на даний момент, опрацьовано.

Віце-прем'єр-міністр також звернув увагу на необхідність виконання завдання уряду про забезпечення перерахунку й виплати пенсій до 1 травня 2018 року. «Це завдання має бути виконано. Ми повинні до 1 травня перерахувати всі пенсії, також до 1 травня всі виплати військовим пенсіонерам мають бути здійснені в повному обсягу. У нас є для цього час, у нас є для цього всі необхідні можливості і ми зобов'язані це виконати», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Пенсійного фонду, станом на 11 квітня, згідно з рішенням уряду про підвищення пенсій військовослужбовцям і деяким представникам силових органів у рамках пенсійної реформи, виплачено доплату до пенсій військових на загальну суму 1,5 млрд грн.

21 лютого 2018 року Кабмін ухвалив рішення про перерахунок і підвищення пенсій військовим у середньому на 1,5 тис. грн з 1 січня без ухвалення законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам відбуватиметься поетапно в 2018-2019 роках.

За інформацією Кабміну, Пенсійний фонд України з другої половини березня мав розпочати виплати перерахованих пенсій для 12 силових відомств.

За словами міністра соцполітики Андрія Реви, пенсії підвищуватимуться поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року - ще в середньому на 750 грн. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі. Зараз середня пенсія військових становить 2898,41 грн.

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Теги: #спецпенсії для військових