Депутат Загорій заперечує свою причетність до компанії «УНЛ»

Нагадаємо, в ряді інтернет-ЗМІ з'являлася інформація про те, що ряд відомих політиків нібито контролює лотерейний ринок України.

Народний депутат від фракції БПП і співвласник фармацевтичної фірми «Дарниця» Гліб Загорій заперечує свою причетність до компанії «Українська національна лотерея» (УНЛ) і до будь-яких видів грального бізнесу.

Про це він заявив в коментарі онлайн-виданню mind.ua, передають "Українські новини".

Нагадаємо, в ряді інтернет-ЗМІ з'являлася інформація про те, що ряд відомих політиків нібито контролює лотерейний ринок України.

Згідно електронної декларації за 2017 рік, Гліб Загорій є кінцевим бенефіціарним власником в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПрАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» і в ряді інших підприємств.

Серед своїх доходів Загорій вказав зарплату депутата в розмірі 228 464 грн. і заробітну плату за сумісництвом за наукову діяльність в двох вузах - Національної медичної академії післядипломної освіти та Київському національному університеті технологій та дизайну.

Крім того, Загорій вказав 3 млн. Грн. в рубриці «гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами» від ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» і роялті в розмірі 9,22 млн. грн. від цієї ж юридичної особи.

У своїй електронній декларації Гліб Загорій вказав 34,9 млн грн на рахунках в українських банках - «Ощадбанк», «Укрсиббанк» та інших банках. Крім того, він задекларував 2,2 млн дол, 425 тис євро і 5,9 млн грн готівкою, 30 млн грн дебіторської заборгованості за корпоративні права та 1 млн дол, позичених третім особам.