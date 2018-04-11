Мінфін оцінив витрати бюджету-2017 на держборг у майже 500 мільярдів

Зокрема, на обслуговування держборгу спрямовано 110,5 млрд грн.

Витрати державного бюджету на погашення та обслуговування державного боргу в 2017 році становили 474 млрд грн.

Читайте такожКабмін хоче скоротити держборг до 60% ВВП до 2020 року – Данилюк

Про це йдеться у звіті про виконання у 2017 році середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017-2019 роки, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з документом, зокрема, на погашення держборгу спрямовано 363,5 млрд грн, на обслуговування - 110,5 млрд грн.

Також повідомляється, що обсяг державних запозичень у 2017 році становив 478,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою управління державним боргом на 2018 рік, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за держборгом у 2018 році за рахунок коштів держбюджету в 305,9 млрд грн і планує в 2018 році запозичити 231,961 млрд грн, зокрема, 108,203 млрд грн - на зовнішніх ринках із урахуванням запозичень за спеціальним фондом держбюджету.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, й на 11% - до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.