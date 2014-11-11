Завтра в банках долар очікується по 16,67 гривні
12:10, 11 листопада 2014Фінанси
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Курс відсікання, який вказує НБУ на Міжбанку на сьогодні 11.11.2014 р. сформований, його значення становить 15,7525 грн. за долар.
Завтра в касах банків очікується курс продажу долара 16,6758 / Фото УНІАН
Середньозважений (індикативний) обмінний курс - 15,8817. Тим самим на завтра в касах банків очікується курс продажу долара 16,6758, пише finance.ua.
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Курси валют на Міжбанку до цього часу були:
долар США - 15,2000/15,6000
євро - 18,8601/19,3518
російський рубль - 0,3282/0,3371
Середньозважений курс за даними НБУ, на Міжбанку об 11:00 - 14.8042, обсяг угод - 0,00 млн доларів США.
Нагадаємо, вчора Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму.
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