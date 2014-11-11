Завтра в банках долар очікується по 16,67 гривні

Середньозважений (індикативний) обмінний курс - 15,8817. Тим самим на завтра в касах банків очікується курс продажу долара 16,6758, пише finance.ua.

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Курси валют на Міжбанку до цього часу були:

долар США - 15,2000/15,6000

євро - 18,8601/19,3518

російський рубль - 0,3282/0,3371

Середньозважений курс за даними НБУ, на Міжбанку об 11:00 - 14.8042, обсяг угод - 0,00 млн доларів США.

Нагадаємо, вчора Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму.