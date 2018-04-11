Фонд гарантування звинуватив керівництво банку «Траст» у банкрутстві фінустанови

За інформацією Фонду, керівництво банку протягом 2010 - 2016 років дотримувалося незбалансованої агресивної кредитної політики.

Керівництво банку «Траст» протягом 2010 - 2016 років дотримувалося незбалансованої агресивної кредитної політики, що призвело до втрати ліквідності та неплатоспроможності фінустанови.

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізосіб, який на даний час здійснює ліквідацію банку «Траст», у період визнання фінустанови неплатоспроможною на її балансі обліковувалися активи на 759,5 млн грн, проте їх оцінна вартість виявилася в 2,7 раза нижчою.

Фонд зазначив, що 70% активів банку представлені кредитами, більшість з яких низької якості обслуговування через видачу коштів без належної оцінки платоспроможності позичальників.

У той же час, понад 7 тисяч кредитних договорів на 140 млн грн укладені з жителями окупованих Донецької та Луганської областей, повернути які в примусовому порядку на даний момент неможливо.

Крім того, передане банку в заставу рухоме майно практично відразу після отримання кредитних коштів незаконно відчужувалося позичальниками на користь третіх осіб.

Також для виведення активів з банку напередодні його банкрутства керівництво фінустанови укладало нікчемні правочини про відступлення прав вимоги за кредитами і договори з рядом суб'єктів господарювання про надання послуг з оплатою без первинних документів.

Фонд зазначив, що передав до правоохоронних органів 6 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на суму 13,2 млн грн, і наразі триває досудове розслідування.

Також повідомляється, що Фонд виплатив гарантоване відшкодування вкладникам банку на 533,3 млн грн і погасив вимоги кредиторів на 198,3 млн грн з 666,8 млн грн акцептованих вимог.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку «Траст» у грудні 2016 року. Банк працював на ринку України з 2007 року. 79% його акцій належали співвласнику групи компаній EasyPay і АВК Володимиру Авраменку.