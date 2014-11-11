Долар подолав психологічну позначку в 16 гривень, євро - в 20 гривень

Котирування з гривні-євро о 14:16 подолали позначку у 20 гривень і склали 19,6468/20,0318, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до російського рубля склали 0,3378/0,3447 грн/рубль.

Таким чином, після зміцнення вранці до 15,60 за долар, гривня продовжила своє зниження.

Нагадаємо, на відкритті торгів котирування встановилися на рівні 15,30/15,75 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 10 листопада, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 14,8042 грн/дол., що на 33 копійки нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

Також у понеділок НБУ в ході наради із представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Нацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває у межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо можливої ескалації конфлікту на сході України.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1» заявила, що вважає оптимальним для розрахунку державного бюджету України на 2015 рік валютний курс на рівні не вище 12,95 грн/дол.