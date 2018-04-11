Скільки грошей українці зберігають на депозитах: свіжа статистика НБУ

Обсяг депозитів в українських банках у березні зріс на 0,4% в гривні і скоротився на 0,1% у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за березень зріс на 0,4% - до 484,939 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - скоротився на 0,1%, до 13,560 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 1,1% нижчий за показник на початок року, валютних - на 1,2%.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 0,3% у березні і на 2,2% з початку року - до 581,789 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами (в доларовому еквіваленті) зросли на 0,7% у березні і на 6,1% з початку року - до 16,859 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% - до 489,948 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 2,7%, до 13,676 млрд дол.