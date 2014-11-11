Медведєв визнав, що росіяни почали активно скуповувати валюту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на засіданні російського уряду.

«Останнім часом ми спостерігаємо різке коливання курсу рубля. Всі сьогодні аналітики визнають, що рубль сильно недооцінений, цьому сприяють недобросовісні гравці, і результат - навіть люди, які далекі від біржових торгів, від того, щоб стежити за всіма коливаннями курсу, вирушили в обмінники», - сказав Медведєв.

Читайте такожМедведєв підписав постанову про ціну на газ для України

За його словами, бажання людей підстрахувати свої заощадження зрозуміле, особливо на тлі всіляких чуток про можливість вжиття додаткових заходів валютного контролю або обмежень руху капіталу.

«То там, то тут з'являються непродумані ініціативи на обмеження продажу валюти громадянам. Хотів би відповідально заявити, що позиція уряду РФ і Центрального банку РФ з цього питання абсолютно єдина – жодних обмежень на продаж валюти не повинно бути. Така ситуація забезпечена нашими золотовалютними резервами, які досить значні, і загальною макроекономічною ситуацією», - сказав Медведєв.

Водночас він повідомив, що Центробанк РФ дав цілий ряд важливих сигналів, зокрема, відмовився від валютного коридору і регулярних інтервенцій.

За його словами, ухвалені рішення, які повинні заспокоїти ситуацію, і рух курсу перестане визначатися «спекулятивною складовою».

Медведєв заявив, що «фундаментальних причин для подальшого ослаблення рубля не існує».

Тим часом сьогодні курс долара у ході торгів на Московській біржі знову піднявся вище за психологічно важливу позначку в 46 руб. На максимумі вартість долара піднялася до 46,2 руб., що на 35 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів. Одночасно з цим курс євро на біржових торгах піднявся вище за 57 руб.