Порошенко виступає за зниження вартості допорогових держзакупівель до 50 тисяч гривень

Президент зазначив, що відповідний законопроект майже готовий і буде внесений у Раду наступного пленарного тижня.

Президент України Петро Порошенко підтримує ініціативу щодо зниження граничної вартості допорогових державних закупівель товарів і послуг, при досягненні якої закупівля має здійснюватися в системі ProZorro, з 200 тис. до 50 тис. грн.

Про це повідомила прес-служба глави держави з посиланням на підсумки наради, на якій обговорювався законопроект "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України".

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"Глава держави вважає за доцільне знизити вартість допорогових закупівель на товари і послуги з 200 до 50 тис. грн, водночас спростивши процедуру допорогових закупівель на незначні суми", - йдеться в повідомленні.

«У мене викликає обурення, коли один і той самий державний замовник за державні кошти робить закупівлю дев'яти договорів на суму 199 тис. грн (кожен - УНІАН). Яка мета? Дуже проста і одна - обійти ProZorro, обійти тендерні ефективні процедури і укласти угоду з кишеньковим постачальником. Тому головна мета цього законопроекту - зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати нікому дискредитувати цю систему», - цитуються в повідомленні слова глави держави.

Порошенко зазначив, що проект змін до закону «Про державні закупівлі» вже практично готовий і має надійти до Верховної Ради наступного пленарного тижня.

Серед конкретних кроків, які пропонуються для поліпшення роботи системи електронних закупівель, Порошенко назвав підвищення відповідальності тих, хто планує брати участь у тендері, але не планує поставляти товар, маючи єдину мету - зірвати конкурс.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році провела державні закупівлі в електронній системі Prozorro на суму 500,3 млрд грн, у той час як у 2016 році обсяг таких закупівель становив 273 млрд грн.

Система електронних держзакупівель Prozorro була поширена на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні держзакупівель товарів вартістю понад 200 тис. грн і робіт понад 1,5 млн грн. За час своєї роботи система дала змогу заощадити більш як 46 млрд грн бюджетних коштів. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.