В Україні скоротився обсяг готівки

Грошова база в березні знизилася на 2,9%. Грошова маса за цей період скоротилася на 0,1%.

Обсяг грошової бази в Україні за березень скоротився на 2,9% - до 393,232 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази скоротився на 1,5%.

За інформацією регулятора, грошова маса (агрегат М3) скоротилася на 0,1% у березні і на 3,3% з початку року - до 1,169 трлн грн.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% - до 399,057 млрд грн, грошової маси - на 9,5% до 1,208 трлн грн.

Грошова база - сукупність зобов'язань центрального банку, які можуть бути використані для створення грошової маси, включаючи готівку в обігу і зобов'язання перед кредитними організаціями.

Грошова маса - сукупність готівки в обігу і безготівкових коштів на рахунках фізичних і юридичних осіб і держави.