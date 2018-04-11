Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,92 грн/дол.

У середу, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,92 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,02/32,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4016/0,4022 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9259 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 558 угод на суму 373,96 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2592.5912 (11 квітня – 2597.5527)

100 EUR – 3210.6649 (11 квітня – 3210.8349)

10 RUR – 4.0470 (11 квітня – 4.1648)