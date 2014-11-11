Центробанк Росії через санкції змушений активізувати скупку золота

Центральний банк Росії змушений активізувати закупівлі золота у вітчизняних золотодобувачів, так як західні санкції ускладнили для видобувних компаній продаж дорогоцінних металів за кордон, що для центробанку стало хорошою можливістю підвищити ліквідність своїх валютних резервів, передає Reuters з посиланням на джерела.

Велика частина золота, що видобувається в Росії, зазвичай продавалась місцевим комерційним банкам, таким як Сбербанк або ВТБ, які можуть потім перепродати метал Центральному банку або іноземним банкам. Але в цьому році іноземні банки намагаються не купувати російське золото на тлі введених Заходом санкцій проти країни через кризу в Україні.

Читайте такожЄС обговорить нові санкції проти Росії на наступному тижніТому російському Центробанку не залишалося нічого іншого, крім як скуповувати здобуте золото всередині країни, яке не можна продати іноземним банкам, сказали два джерела. За їх словами, ЦБ вже купив велику частину видобутого металу, призначеного для комерційних банків.

Хоча санкції прямо не забороняють західним банкам купувати золото, вони обережні у відношенні будь-якого бізнесу зі своїми російськими колегами, сказало джерело.

"Так, цілком імовірно, що у період стабілізації, коли питання з санкціями буде вирішено, центральний банк припинить скуповувати золото в свої резерви", - додавило друге джерело.

Росія значно активізувала закупівлю золота в цьому році, вже додавши майже 115 тонн до своїх резервів проти 77,5 тонн за весь 2013 рік і 75 тонн за 2012 рік, свідчать дані Всесвітньої золотої ради (WGC).

Центральні банки активно купували золото під час фінансової кризи, що послідувала за колапсом Lehman Brothers, в спробі диверсифікувати свої валютні резерви, додавши 1.800 тонн в свої запаси протягом шести років - по червень 2014 року.