Два українські банки хочуть об'єднатися

Акціонери «Скай Банку» розглянуть питання про приєднання банку «Січ».

Акціонери «Скай Банку», ключовим з яких є громадянин Казахстану Аріф Бабаєв, розглянуть питання про приєднання до фінустанови банку «Січ», що належить українцям Олегу Баланде і Валерію Раздорожному.

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Про це свідчить оновлений порядок денний річних загальних зборів акціонерів «Скай Банку», запланованого на 23 квітня.

«Доручити наглядовій раді «Скай Банку» провести переговори і відповідні заходи щодо банку «Січ» для вирішення питання про визначення шляхів реорганізації банку за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», - йдеться в проекті порядку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також в проекті є доручення правлінню банку про підготовку відповідних документів.

Довідка УНІАН. «Скай Банк» (раніше – «Регіон-Банк») заснований в 1991 році і на початок 2018 року обіймав 76 місце за обсягом активів серед 84 працюючих в Україні банків. У листопаді 2016 року Національний банк погодив придбання ключової частки акцій банку громадянину Казахстану Аріфу Бабаєву, після чого банк змінив найменування і сконцентрувався на розвитку IT-рішень в банківському секторі.

Банк «Січ» засновано в 2011 році і на початок поточного року він займав 59 місце за активами серед працюючих банків.