Чисті резерви НБУ скоротилися до $6,3 мільярда

08:48, 12 квітня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, порівняно з початком року чисті міжнародні резерви знизилися на 4,9%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 року становили 18,191 млрд дол., що на 3,3% нижче показника на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #Нацбанк#резерви