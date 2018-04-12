Фіскальна служба підрахувала кількість касових апаратів в Україні

Кількість касових апаратів в 2017 році зросла на 7,5%.

Кількість зареєстрованих в Україні касових апаратів в 2017 році порівняно з 2016 роком зросла на 7,5%, або на 20 тисяч і становила 286 тисяч апаратів.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, за три роки кількість касових апаратів зросла більш ніж на 28%, або на 63 тисячі штук.

Минулого року підрозділи аудиту провели понад 13,4 тис. фактичних перевірок, що становить 5% від 286 тис. об'єктів, де застосовуються касові апарати.

За результатами проведених перевірок (фактичних та документальних) до суб'єктів господарювання застосовано 387 млн грн штрафних санкцій, що на 25% більше показника за 2017 рік, за умови незмінності визначених законом розмірів штрафів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року Кабінет міністрів України підвищив поріг річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів і послуг, які можна проводити без застосування касового апарата, з 200 тис. грн до 500 тис. грн.

Касові апарати в Україні станом на 1 грудня 2017 року використали 120 тис. підприємців.

З 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

З 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів і іншої електроніки, незалежно від їх обігу або типу підприємства.