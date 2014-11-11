Рубль через агресію Путіна в Україні й дешеву нафту знов наближається до антирекордів
На 13.00 мск долар США оцінювався на Московській біржі в 46,58, що на півтора відсотка вище від закриття понеділка, євро зріс на 1,7 відсотка до 57,79 рубля.
Рубль дешевшає на біржовій сесії вівторка після різкого зростання останніх двох сесій, спровокованого виступами російського керівництва на захист національної валюти і переходом до вільного плавання курсу, повідомляє Reuters.
"Рубль на нетривалий час здобув підтримку за рахунок словесних інтервенцій президента РФ і Банку Росії, які висловили впевненість у швидкому припиненні спекулятивних атак на рубль. Сьогодні частина гравців у відсутність активних торгів з-за кордону взяли паузу, зниження нафти не на користь рубля, ЦБ не сильно затиснув ліквідність через репо", - сказали аналітики банку "Нордеа".
Вони очікують стриманого ослаблення рубля до рівнів приблизно 47,00 за долар.
На 13.00 мск долар США оцінювався на Московській біржі в 46,58, що на півтора відсотка вище від закриття понеділка, євро зріс на 1,7 відсотка до 57,79 рубля.
"Сьогодні продовження вербальних інтервенцій немає, і підтримувати рубль нікому, а після скасування коридору і продажу валюти на його кордонах у спекулянтів залишається інтерес "помацати" Центробанк - на яких рівнях він вийде з інтервенціями, і до цього моменту набирати валютний лонг, тим паче відкупаючи дешевшу валюту", - сказав Ігор Акіньшин із "Альфа-банку".
Читайте такожБанк Росії більше не готовий витрачати мільярди доларів на день для підтримки рубляПроти рубля виступає чергове зниження нафтових цін до чотирирічного мінімуму і нестабільна ситуація на сході України, незрозуміла ситуація з валютними заощадженнями корпоративного і банківського сектору під сплату зовнішніх позик, обсяг яких у листопаді-грудні становить майже $44 мільярди разом з відсотками.
Свою роль грає і невизначеність з настроєм населення в ситуації знецінення рубля останніх днів - минулого тижня рубль втрачав у моменті 10 відсотків після скасування 5 листопада Центробанком нелімітованих інтервенцій, а з початку року втрати рубля доходили до третини його вартості.
"На даний момент ключовими факторами, що визначають курс рубля, є попит на іноземну валюту з боку населення і очікування ринку щодо того, якого обсягу інтервенції зробить Банк Росії в разі збереження тиску на рубль", - йдеться в аналітичному огляді банку "ВТБ Капітал".
Аналітики банку також згодні, що ринок може спробувати на практиці протестувати готовність Банку Росії миритися з волатильністю обмінного курсу.