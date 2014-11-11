Рубль через агресію Путіна в Україні й дешеву нафту знов наближається до антирекордів

Рубль дешевшає на біржовій сесії вівторка після різкого зростання останніх двох сесій, спровокованого виступами російського керівництва на захист національної валюти і переходом до вільного плавання курсу, повідомляє Reuters.

"Рубль на нетривалий час здобув підтримку за рахунок словесних інтервенцій президента РФ і Банку Росії, які висловили впевненість у швидкому припиненні спекулятивних атак на рубль. Сьогодні частина гравців у відсутність активних торгів з-за кордону взяли паузу, зниження нафти не на користь рубля, ЦБ не сильно затиснув ліквідність через репо", - сказали аналітики банку "Нордеа".

Вони очікують стриманого ослаблення рубля до рівнів приблизно 47,00 за долар.

На 13.00 мск долар США оцінювався на Московській біржі в 46,58, що на півтора відсотка вище від закриття понеділка, євро зріс на 1,7 відсотка до 57,79 рубля.

"Сьогодні продовження вербальних інтервенцій немає, і підтримувати рубль нікому, а після скасування коридору і продажу валюти на його кордонах у спекулянтів залишається інтерес "помацати" Центробанк - на яких рівнях він вийде з інтервенціями, і до цього моменту набирати валютний лонг, тим паче відкупаючи дешевшу валюту", - сказав Ігор Акіньшин із "Альфа-банку".

Читайте такожБанк Росії більше не готовий витрачати мільярди доларів на день для підтримки рубляПроти рубля виступає чергове зниження нафтових цін до чотирирічного мінімуму і нестабільна ситуація на сході України, незрозуміла ситуація з валютними заощадженнями корпоративного і банківського сектору під сплату зовнішніх позик, обсяг яких у листопаді-грудні становить майже $44 мільярди разом з відсотками.

Свою роль грає і невизначеність з настроєм населення в ситуації знецінення рубля останніх днів - минулого тижня рубль втрачав у моменті 10 відсотків після скасування 5 листопада Центробанком нелімітованих інтервенцій, а з початку року втрати рубля доходили до третини його вартості.

"На даний момент ключовими факторами, що визначають курс рубля, є попит на іноземну валюту з боку населення і очікування ринку щодо того, якого обсягу інтервенції зробить Банк Росії в разі збереження тиску на рубль", - йдеться в аналітичному огляді банку "ВТБ Капітал".

Аналітики банку також згодні, що ринок може спробувати на практиці протестувати готовність Банку Росії миритися з волатильністю обмінного курсу.