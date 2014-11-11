У Росії пропонують обмежити продаж валюти $500 в місяць

Голова партії «Комуністи Росії» (КР) Максим Сурайкин підготував звернення на ім'я голови Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної, в якому пропонує розглянути можливість введення в Росії обмежень для фізичних осіб на купівлю іноземної валюти для стабілізації курсу російського рубля.

Як пишуть «Известия», на думку Сурайкина, ажіотаж і підвищений попит на валюту несуть загрозу економічній безпеці і стабільності і є одними з основних причин падіння рубля.

Лідер партії КР пропонує встановити в Росії обмеження на купівлю валюти фізичною особою сумою в $500 в місяць, або еквіваленту цієї суми в інших валютах, зокрема в євро.

Одночасно з цим Максим Сурайкин визнає, що деякі громадяни мають валютні зобов'язання - на навчання або лікування за кордоном або виплату валютного кредиту. Для них він пропонує встановити ліміт на купівлю валюти в розмірі суми валютних зобов'язань плюс $500 в місяць.

На думку комуніста, таке обмеження допоможе нормалізувати попит на валюту в країні і стабілізувати курс російського рубля, а також стати початком процесу поступового зниження впливу іноземних валют на внутрішню економіку.

Читайте такожМедведєв визнав, що росіяни почали активно скуповувати валютуВ Центробанку повідомили, що пропозиція буде розглянута відповідно до законодавства РФ протягом 30 днів.

Раніше, депутат Євген Федоров звернувся до Генпрокуратури з проханням провести перевірку Центробанку, який, на думку законодавця, не виконує свої конституційні обов'язки з утримання курсу рубля. У своєму зверненні Федоров зазначив, що з 17 грудня 2013 року по 27 жовтня 2014 року російський рубль впав щодо долара США на 31%. У листопаді турбулентність на валютному ринку продовжилося, і на 10 листопада курс долара знаходився на рівні 45 рублів.

Як повідомляв УНІАН, російський рубль цього року втратив майже 40% своєї ціни внаслідок санкцій світової спільноти проти Росії через її агресію щодо України.Тільки за минулий місяць, за повідомленнями, Центральний банк Росії витратив $30 мільярдів зі своїх золотовалютних резервів на спроби підтримати курс рубля.