Євросоюз може збільшити термін економічних санкцій проти Росії - журналіст

Нагадаємо, в березні Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ ще на півроку.

Європейський Союз може збільшити термін економічних санкцій проти Росії до одного року замість шести місяців.

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Про це брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк написав у Twitter.

"Ми можемо побачити заяву від декількох країн-членів ЄС про дипломатичний бойкот чемпіонату світу-2018 з футболу в Росії. Крім того, напередодні засідання Євроради в червні все частіше чути розмови про збільшення терміну економічних санкцій проти Росії до одного року замість шести місяців", - повідомив Йозвяк.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu's economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 11 квітня президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти Росії у відповідь на її агресивні дії.

Як повідомляв УНІАН, у березні Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ у вигляді заморожування активів та заборони на в'їзд, введені за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції були продовжені ще на півроку і застосовані до 150 осіб і 38 компаній.