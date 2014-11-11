НБУ опустив офіційний курс одразу майже на гривню - до історичного мінімуму

14:22, 11 листопада 2014
Фінанси
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Долар на міжбанківському ринку зараз уже коштує більше 16 гривень.

REUTERS

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 11 листопада з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD - 1577.1363 (з 14.00 10 листопада - 1480.4225);

100 EUR - 1969.2124 (з 14.00 10 листопада - 1834.6876);

10 RUR - 3.4366 (з 14.00 10 листопада - 3.0921).

Читайте такожДолар подолав психологічну позначку в 16 гривеньЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк із 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.

Долар на міжбанківському ринку зараз уже коштує більше 16 гривень.

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