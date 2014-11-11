Вчора банки отримали чергові 1,8 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування шести банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,687 млрд грн 14 банкам під 7,5% річних на один день, на 633 млн грн 4 банкам на 7 днів під 9,5% річних, на 100 млн грн одному банку на 14 днів під 10% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 6,548 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 14,2%, у т. ч. за кредитами овернайт - 13,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 7 листопада надав банкам рефінансування на 1,338 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 6,712 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становить 6,847 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 15,7%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,9% річних.