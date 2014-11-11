Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,88 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 11 листопада, продав банкам 5 млн дол США за середньозваженим курсом 15,8817 грн/дол, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становить 25,4 млн дол, мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, становить 15,7525 грн/дол.

Читайте такожДолар подолав психологічну позначку в 16 гривень, євро - в 20 гривеньЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в ході наради з представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Нацбанк на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 10 листопада, продав банкам 5 млн дол США за середньозваженим курсом 15,2242 грн/дол.