Після підвищення чотири рази поспіль: Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 17% річних

Регулятор відзначив, що в березні споживча інфляція продовжила сповільнюватися і склала 13,2% у річному вимірі.

Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль - до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

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«Після чотирьох підвищень облікової ставки поспіль монетарні умови на даний час є доволі жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі», - йдеться у матеріалах НБУ.

Регулятор зазначив, що в березні споживча інфляція продовжила сповільнюватися і становила 13,2% у річному вимірі, проте була вище за цілі Національного банку. При цьому базова інфляція також залишалася значною - 9,4% у річному вираженні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 2 березня підвищив облікову ставку до 17% річних, прийнявши рішення про підвищення ставки четвертий раз поспіль після підвищення до 16% у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні у березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% місяцем раніше.