Нацбанк дав прогнози щодо зростання економіки та інфляції

НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%.

Національний банк переглянув макроекономічні прогнози, залишивши незмінним прогноз зростання реального ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції на кінець року 8,9%.

Читайте такожСвітовий банк: інфляція в Україні залишиться високою через зростання зарплат бюджетників

Як йдеться в матеріалах НБУ, так само, як і раніше, в 2019 році очікується зростання економіки України на 2,9% при інфляції 5,8%.

У 2020 році, за прогнозами НБУ, очікується зростання ВВП на 2,9% при інфляції 5%.

За оцінками НБУ, основним двигуном зростання економіки буде залишатися приватне споживання, а експорт продовжить зростання завдяки сприятливим умовам торгівлі, високому врожаю, розширення доступу українських підприємств на зовнішні ринки.

Наголошується, що зміцнення гривні у першому кварталі буде стримувати зростання цін, проте інфляційний тиск буде підтримуватися зростанням цін на продовольчі товари на тлі розширення їх експорту та зростання споживчого попиту внаслідок збільшення доходів населення.

"Ключовим припущенням окресленого сценарію залишається подальший поступ у проведенні структурних реформ і співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це дозволить зберегти доступ до офіційного фінансування і від інших організацій, а також до міжнародних ринків капіталу", - йдеться в матеріалах НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Інфляція в Україні в березні 2018 року сповільнилася в річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.

У січні Національний банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз по інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% при інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - зростання ВВП близько 3,5% при інфляції 10%.