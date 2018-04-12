НБУ назвав нові терміни отримання чергового траншу МВФ

У НБУ вважають, що Україна виконає всі умови Фонду для чергового перегляду програми.

Національний банк України прогнозує отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду на початку третього кварталу поточного року.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу.

«Це буде, можливо, в третьому кварталі, на початку третього кварталу», - сказав він.

За його словами, в НБУ вважають, що Україна виконає всі умови Фонду для чергового перегляду програми.

Також Сологуб повідомив, що питань до НБУ у Фонду немає, зокрема, передбачений програмою показник рівня чистих резервів виконується.

Нацбанк в 2018 році очікує отримання нашою країною близько 2 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду, а також отримання урядом кредитів від Євросоюзу і Світового банку.

Як йдеться в матеріалах НБУ, це дозволить збільшити міжнародні резерви до 21,6 млрд дол. на кінець поточного року, однак у 2019 і 2020 роках через пікові виплати за зовнішнім державним боргом платіжний баланс буде зведений з дефіцитом, і міжнародні резерви трохи скоротяться.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк поліпшив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 млрд дол. з 20,5 млрд дол., прогнозованих раніше.

Також Нацбанк поліпшив прогноз для платіжного балансу, згідно з яким у 2018 році баланс буде зведений з профіцитом у 2,6 млрд дол. (колишній прогноз - 1,8 млрд дол.).

Довідка УНІАН. МВФ в березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.