Переліт делегації на чолі з Порошенком в Німеччину обійшовся в 1,3 мільйона гривень

Візит президента України Петра Порошенка до Німеччини відбувся 10 квітня.

Державне управління справами витратило майже 1,3 млн грн на авіапереліт української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком до Німеччини, який відбувся 10 квітня.

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Про це йдеться на сайті Єдиного порталу використання публічних коштів.

Згідно з опублікованими даними, 6 квітня була здійснена оплата в розмірі 1,279 млн грн державному авіаційному підприємству "Україна" за авіаперевезення делегації на чолі з президентом за маршрутом Київ - Мюнхен - Берлін - Київ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня відбувся візит президента України Петра Порошенка до Німеччини, де він провів зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, міністром закордонних справ Хайко Маасом і президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.