Мінфін хоче підвищити ціни на дешеві сигарети – ЗМІ

Якщо підготовлений міністерством законопроект ухвалять, найдешевша пачка сигарет буде коштувати майже 27 грн.

Вже на початку літа в Україні можуть істотно подорожчати усі дешеві марки сигарет. Міністерство фінансів вже підготувало відповідний законопроект.

Про це йдеться в статті «Шокова терапія для ринку сигарет України: під кого Мінфін змінює правила гри», опублікованій на порталі LB.ua

«Якщо документ ухвалять, найдешевша пачка сигарет буде коштувати майже 27 грн. Зараз в дешевому сегменті ціна на сигарети коливається в діапазоні від 18-22 грн», - пишуть автори.

Як зазначається у статті, таке підвищення торкнеться третини усіх курців в країні, яких, за оцінками Світового банку, налічується понад 7 млн.

«Багато з тих, хто палить (близько 2-3 млн) – це люди небагаті, які і нинішні ціни на сигарети ледве тягнуть, і часто економлять на чомусь іншому. Якщо ціна знову зросте, їм доведеться економити ще більше, або ж шукати можливість купити «сіру» продукцію», - йдеться в матеріалі.

Крім того, як наголошується, виготовляють дешеві сигарети в основному невеликі українські фабрики, і вони не зможуть конкурувати з міжнародними концернами, якщо їм доведеться підняти ціну. Сьогодні ціна – це їх головна конкурентна перевага.

«За такого стану речей заяви про наповнення казни та боротьбу за здоровий спосіб життя звучать дещо сумнівно... В результаті частина тютюнового ринку піде в тінь, купівельна спроможність українців впаде, а низка виробників збанкрутує, і перестане платити зарплати і податки. Де тут вигода держави та бюджету?» - запитують журналісти.

«І, звичайно ж, конкретну особисту вигоду отримають чиновники і депутати, які сьогодні так активно лобіюють прийняття цього законопроекту. За нашою інформацією, сьогодні ініціативу Мінфіну вже погодилася підтримати Державна фіскальна служба, яку очолює Мирослав Продан, а з рештою органами, що здійснюють узгодження, ведеться активна робота», - йдеться в матеріалі.