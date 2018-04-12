Україна до 2045 року має виплатити за держборгом понад 3 трильйона гривень

Поточного року боргові платежі становитимуть 327,7 мільярда гривень.

Обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – складе 3,045 трильйона в гривневому еквіваленті.

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Згідно з графіком на сайті Міністерства фінансів, в тому числі за цей період належить повернути борги на 1,929 трильйона гривень і заплатити 1,116 трильйона гривень в рахунок їх обслуговування.

За інформацією Мінфіну, в період з 2018 по 2022 рік включно Україні належить сплатити в рахунок погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу 1,303 трильйона.

Поточного року боргові платежі становитимуть 327,7 мільярда гривень, в 2019 – 313,9 мільярда гривень, в 2020 – 265,9 мільярда гривень, в 2021 – 222,4 мільярда гривень, у 2022 – 173,2 мільярда гривень.

У період з 2023 по 2027 рік такі платежі становитимуть 805,3 мільярда гривень, з 2028 за 2032 рік - 593,1 мільярда гривень, з 2033 за 2037 рік – 169,6 мільярда гривень, з 2038 за 2045 рік – 173,5 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Міністерства фінансів про виконання в 2017 році середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017-2019 роки, витрати держбюджету з погашення і обслуговування державного боргу в 2017 році становили 474 мільярда гривень, у тому числі на погашення держборгу спрямовано 363,5 мільярда гривень, на обслуговування – 110,5 мільярда гривень.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.