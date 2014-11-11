Українці забрали більше половини депозитів із двох найбільших російських банків

Вкладники зняли зі своїх депозитних рахунків близько 34,3 млрд гривень і трохи більше $7 млрд за перші дев'ять місяців цього року. Сукупний депозитний портфель у гривні скоротився на 14%, валютний - на 31%, повідомляє Hubs.

Більше за всіх від відтоку депозитів постраждали російські банки. Так, у ТОП-25 з відтоку депозитів потрапили Сбербанк Росії, що втратив 52,4% гривневого портфеля, ВТБ Банк - 53,4% портфелю і 57,9% у валюті.

Читайте такожНацбанк хоче заборонити дострокове зняття депозитів

Три банки потрапили у список за інерцією. Банк Кіпру поглинений Альфа-Банком, активи і пасиви Кредитпромбанку та Астра-банку переходять до Дельта Банку.

Банки «сім'ї» Януковича потрапили як у топ-25 за сумі, так і в топ-25 за часткою. З ВБРа пішло 63,7% депозитів у гривні, Укрбізнесбанк втратив 54,3% у гривні і 60% у валюті. Банк «Юнісон», який пов'язують з Олександром Клименком, втратив 65,3% валютних вкладів.

Внески втратили чотири російські банки: Сбербанк Росії, ВТБ Банк, Промінвестбанк та Альфа-Банк.

Не пощастило мільярдерам Рінату Ахметову (ПУМБ) та Віктору Пінчуку («Кредит Дніпро»), мультимільйонерам Олегу Бахматюку (VAB Банк «Фінансова ініціатива»), Дмитра Фірташа («Надра») та Миколі Лагуну (Дельта Банк). Стало менше вкладників і в найбільших європейських банків.

Найбільший відтік депозитів був зафіксований у першому кварталі (32 млрд гривень і $10,97 млрд). За підсумками півріччя - 32 млрд гривень і $6 млрд. У третьому кварталі вкладники зняли менше - близько 2 млрд гривень і $1 млрд.

Нагадаємо, на початку місяця НБУ заборонив в Україні депозити та кредити в російських рублях.