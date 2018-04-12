Товарообіг між Україною та Литвою минулого року перевищив $1 мільярд

Глави урядів України і Литви обговорили ситуацію навколо російського проекту "Північний потік-2" і домовилися про необхідність протидіяти реалізації цієї небезпечної, насамперед з політичної точки зору, ініціативи.

Товарообіг між Україною та Литвою в 2017 році зріс на 23,4%, до 1,054 мільярда доларів і країни планують посилити свої логістичні можливості.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду за підсумками зустрічі у Києві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і прем'єр-міністра Литви Саулюса Сквернялиса.

Згідно з повідомленням, Гройсман зазначив, що Київ і Вільнюс взяли хороший темп взаємного співробітництва, а також активну наступальну позицію Литви в просуванні ідеї Європейського інвестиційного плану для України на різних міжнародних майданчиках. Прем'єр звернув увагу на високу динаміку торговельно-економічного співробітництва та значні перспективи збільшення обсягів вантажних перевезень між портами Чорного і Балтійського морів, у тому числі контейнерним поїздом "Вікінг".

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі і необхідність створення миротворчої місії в регіоні. Голова уряду Литви в рамках візиту в Україну відвідав Авдіївку і назвав очевидним рішення про продовження політики санкцій проти Росії.

"Словами це важко описати. Бачити не по телебаченню і реагувати на те, що відбувається в Європі в XXI столітті - це важливо", - зазначив прем'єр-міністр Литви.

Сторони обговорили ситуацію навколо російського проекту "Північний потік-2" і домовилися про необхідність протидіяти реалізації цієї небезпечної, насамперед з політичної точки зору, ініціативи.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.