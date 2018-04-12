Нацбанк очікує, що заробітчани цього року перерахують до України $9 мільярдів

НБУ очікує, що трудова міграція буде продовжуватися, у тому числі внаслідок лібералізації умов працевлаштування в сусідніх країнах.

Національний банк України очікує обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 2018 році на рівні 9 мільярдів доларів, що відповідає обсягу переказів 2017 року.

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Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

"Щодо переклазів - загальна сума дуже близька до того, що ми отримали минулого року. Минулого року ми отримали 9 мільярдів доларів. Цьогоріч ми очікуємо приблизно в цьому діапазоні", - сказав він.

За його словами, НБУ очікує, що трудова міграція буде продовжуватися, у тому числі внаслідок лібералізації умов працевлаштування в сусідніх країнах.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів до України в 2017 році до 9,3 мільярда доларів США, або 8,4% по відношенню до ВВП.