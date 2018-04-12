Нацбанк вважає співпрацю з МВФ критично важливим

За словами заступника голови НБУ, відстрочка з поновленням співробітництва звужує можливості для залучення фінансування напередодні пікових виплат за держборгом.

Україні критично важливо невідкладно активізувати зусилля для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, вважають у Національному банку України.

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"Для збереження макрофінансової стабільності України критично важливо невідкладно активізувати зусилля для продовження співпраці з МВФ", - сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу.

За його словами, відстрочка необхідних кроків для відновлення співпраці з офіційними кредиторами звужує вікно можливостей для залучення необхідного фінансування напередодні пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках.

Також Сологуб назвав основним ризиком для реалізації макроекономічного прогнозу НБУ відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.