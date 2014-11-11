ЄІБ може виділити Україні €400 млн на проекти малого та середнього бізнесу

Про це йдеться у повідомленні банку, розміщеному на корпоративному сайті.

Як зазначається, кредитні кошти можуть бути доступні будь-яким бенефіціарам, якщо їхній запит не буде перевищувати третини від загальної суми кредиту, які оформили необхідний пакет документів, з урахуванням національного законодавства та законодавства ЄС.

«Усі проекти обговорюються і є предметом переговорів до моменту підписання кредитних угод і схвалення з боку Ради директорів Банку», - наголосили у ЄІБ.

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Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк був створений у 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць і на кінець 2013 року становив 273 млрд євро. За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився вчетверо. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній та муніципальній інфраструктурі. На даний час Банк розглядає можливість фінансування 9 проектів у державному секторі та 7 проектів - у приватному секторі.