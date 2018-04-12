Курс валют на завтра: НБУ зміцнив гривню до євро, але опустив до долара

Офіційний курс НБУ на 13 квітня: 100 USD – 2598,6350 гривні; 100 EUR – 3202.2979 гривні; 10 RUR – 4,1869 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2598,6350 (12 квітня – 2592,5912)

100 EUR – 3202,2979 (12 квітня – 3210,6649)

10 RUR – 4,1869 (12 квітня – 4,0470)

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Як повідомляє УНІАН, 12 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,04 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів, гривня знизилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,02/32,07 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4016/0,4022 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9864 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 670 угод на суму 452,30 мільйона доларів.