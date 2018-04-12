НБУ з початку року поповнив резерви на міжбанку на $1 мільярд

Перевищення пропозиції валюти над попитом дозволило регулятору поповнювати резерви, не перешкоджаючи зміцненню гривні.

Національний банк України з початку року поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 1 мільярд доларів.

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Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу.

"З початку року чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку перевищила 1 мільярд доларів США", - сказав Він, зазначаючи, що перевищення пропозиції валюти на ринку над попитом на неї дозволило регулятору поповнювати міжнародні резерви, не перешкоджаючи зміцненню гривні.

За його словами, попередні підвищення облікової ставки НБУ підвищили привабливість гривневих фінансових інструментів, що сприяло притоку іноземного капіталу.

Крім того, зросли надходження валютної виручки експортерів, у тому числі 46% продажу валюти в березні забезпечили гірничо-металургійні компанії, ще 36% - аграрні. Також бізнес продавав валюту для сплати податків за 2017 рік.

Сологуб підкреслив, що всі ці фактори сприяли зміцненню гривні, що позначилося на цінах палива та імпортних товарів, а в перспективі сприятливо вплине на інфляційні очікування.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 року склали 18,191 мільярда доларів, що на 3,3% нижче показника на початок року. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.

Національний банк поліпшив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 мільярда доларів з 20,5 мільярда доларів, прогнозованих раніше, чекаючи поточного року близько 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, а також кредитів від Євросоюзу і Світового банку.