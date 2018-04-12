Обвал на фінансових ринках Росії через санкції США не вплине на Україну - НБУ

За оцінками Нацбанку, можливий негативний ефект буде мінімальним.

Національний банк України не очікує суттєвого впливу на фінансовий ринок України від обвалу на ринках Російської Федерації після введення нових санкцій США проти російських компаній, олігархів та посадових осіб.

Читайте такожУ Конгрес США внесли законопроект про нові санкції проти Росії

Про це в коментарі УНІАН сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"У нас частка російського експорту зараз 8%. Говорити про те, що якийсь значущий ефект буде, не доводиться. Ефект буде мінімальним", - сказав він.

Сологуб повідомив також, що прибутковість українських єврооблігацій за останні кілька днів зросла, але потім знову повернулася до колишніх значень.

"Ми поки не бачимо якогось значущого ефекту. У нас економіки сильно десинхронізувалися за останні роки і по валютному ринку, і по інфляції, і по експорту", - пояснив заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова Ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Введення нових санкцій США спровокувало в Росії різке падіння рубля і вартості акцій вищезазначених компаній. За даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 мільярдів доларів.

Опитані УНІАН експерти вважають, що обвал російського рубля після введення нових санкцій США не чинитиме істотного впливу на валютний ринок України в короткостроковій перспективі, однак деякий вплив можливий у майбутньому за умови повномасштабної кризи в РФ.