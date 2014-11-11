Вимоги до банків, що обслуговують бюджетників, посилять

Міністерство фінансів України розробило новий порядок відбору банків для обслуговування бюджетних установ, що передбачає нові критерії відбору фінустанов. Про це повідомив директор департаменту фінансової політики Мінфіну Володимир Коцюба в ході круглого столу.

За словами чиновника, у міністерства вже є певні напрацювання з питання відбору банків для обслуговування бюджетних установ, які обговорювалися з Національним банком України та громадськістю.

«Щодо зарплатних проектів. На сьогодні нами відпрацьовано проект, він перебуває на стадії узгодження і найближчим часом буде винесений на Кабінет міністрів», - сказав Коцюба.

Читайте такожТри банки позбавили права виплачувати зарплату бюджетникамЗа його словами, проект передбачає додаткові вимоги до банків, які обслуговують бюджетні установи, в тому числі виконання норм законодавства і відсутність заходів впливу НБУ, обов'язкова участь банку в будь-якій національній платіжній системі, а також наявність ОВДП у портфелі банку на суму не менше 20% регулятивного капіталу.

Водночас чиновник наголосив, що є низка бюджетних програм, які повинні обслуговуватися виключно в державних банках, але не уточнив їх перелік.