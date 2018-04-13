Заради "долара по 8" Янукович вичерпав золотовалютні резерви країни - експерт

На думку екс-банкіра, справедливий курс долара зараз має бути на рівні 23-24 гривень.

Штучне утримання курсу долара на рівні 8 гривень за часів президента Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколи Азарова призвело до того, що золотовалютні резерви України значно скоротилися.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів колишній банкір Роман Сульжик, передає ТСН.

Читайте такожЩо буде з курсом гривні в найближчі роки: консенсус-прогноз Мінекономрозвитку

За його словами, під час правління Януковича зовнішній борг України зріс зі 100 млрд до 140 млрд доларів США. Коли він прийшов до влади, запаси золотовалютних резервів України становили близько 35 млрд доларів, а після нього залишилося 20 млрд доларів.

"Всі ці резерви і були витрачені на те, щоб тримати курс гривні по 8. Насправді курс гривні, щоб він був збалансованим і резерви не витрачалися, повинен був плавно збільшуватися. Замість цього його штучно тримали на рівні 8", - сказав Сульжик.

На думку екс-банкіра, справедливий курс долара зараз має бути на рівні 23-24 гривень. Роман Сульжик вважає позитивним, що дискусія в уряді, парламенті і НБУ йде в бік валютної лібералізації. Зокрема, він відзначив внесений президентом Петром Порошенком закон про валютну лібералізацію.

"Це дійсно ті речі, які дозволять нам інтегрувати Україну в світову фінансову систему", - вважає екс-банкір.