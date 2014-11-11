Гривня до закриття міжбанку впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 11 листопада до закриття торгів впали до значень 15,90/16,25 грн/дол.

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