Гривня до закриття міжбанку впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар

16:24, 11 листопада 2014
Фінанси
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Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 11 листопада до закриття торгів впали до значень 15,90/16,25 грн/дол.

курсы валют / УНИАН

Котирування гривні щодо євро впали до рівня 19,7668/20,2020 грн/євро, передає УкрДилинг.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3409/03488 грн/руб.

Раніше УНІАН повідомляв, що долар на міжбанку подолав психологічну позначку в 16 гривень, євро - в 20 гривень.

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