В Україні карбують нові монети: як створюють металеві 1 та 2 гривні (фото, відео)

Одна гривня тепер схожа на одну копійку. Копійка була 16 міліметрів, гривня - 18.

Через два тижні, 27 квітня, в Україні в обігу з'являться нові монети - одна гривня, яка буде істотно відрізнятися від тієї, що зараз, і дві гривні, яких ще досі не було. Через рік-два в обіг пустять п'ять та десять гривень монетами.

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Паперові купюри номіналами один, два, п'ять і десять гривень взагалі перестануть друкувати, щоб згодом їх замінили металеві гроші. За підрахунками Нацбанку, держава заощадить мільярд гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

"Сплав дуже дорогий і тому було вирішено замінити алюміній і бронзу на сталь. Якщо б ми сьогодні карбували одну гривню, вона б коштувала набагато дорожче, ніж номінал однієї гривні", - говорить директор Монетного двору НБУ Володимир Решинський.

Час служби паперових грошей - рік. Металевих - 20. Одна гривня тепер схожа на одну копійку. Копійка була 16 міліметрів, гривня - 18. На монеті зображений Володимир Великий. Дві гривні трохи більші - 20 міліметрів. Такого ж сріблястого кольору. Замість герба - Ярослав Мудрий. Зображення, які були на паперових грошах, частково зберегли на металевих.

Як йдеться в сюжеті, сховища в Монетному дворі, в яке скидають купу копійок, як у мультфільмах про скарби, немає. Всі відразу рахують і упаковують. Якщо не буде вистачати хоч однієї монети – будуть шукати, поки не знайдуть. Один брикет упакованих копійок важить чотири кілограми, у ньому упаковані 2 тис. грн.

Держава замовила 140 мільйонів одногривневих монет і 145 мільйонів - двогривневих. Через рік обіцяють розпочати заміну 5-гривневих і 10-гривневих купюр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк випустить в обіг монети номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів. Зокрема, з 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні. Монети номіналом 5 і 10 гривень будуть вводитися в обіг в 2019-2020 роках.

Українці зможуть розраховуватися одночасно монетами і банкнотами необмежений період часу, оскільки вилучати банкноти з обігу регулятор не буде, але припинить їх випуск.