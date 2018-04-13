Заможних українців можуть зобов'язати щорічно подавати декларації

Також Мінфін пропонує надати Фіскальній службі інформацію про банківські рахунки заможних українців.

Міністерство фінансів України надало на громадське обговорення проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким пропонується надати Державній фіскальній службі інформацію про банківські рахунки заможних українців.

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Відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими доходами» опублікований на сайті міністерства для обговорення.

«На виконання стратегії Кабінету міністрів з реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки Мінфін напрацював законопроект, який дозволить зменшити рівень ухилення від сплати податків серед платників податків з високими доходами і, одночасно, упровадити світову практику в роботі з платниками податків з високими доходами», - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Мінфін зазначив, що законопроект передбачає упровадження критеріїв визначення фізичних осіб з високими доходами, взяття такої категорії на облік і щорічне надання ними податкової декларації.

Документ також передбачає розширення обсягу інформації, яка надаватиметься банківськими установами на письмову вимогу органів доходів і зборів за банківськими рахунками осіб з високими доходами, за умови належного захисту таких даних.

Як повідомляв УНІАН, доходи в розмірі понад мільйон гривень, отримані протягом 2017 року, на 21 березня в Україні задекларували 1061 особа, що майже удвічі перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Деклараційна кампанія 2018 року стартувала в Україні з 1 січня, громадяни повинні задекларувати доходи, отримані протягом 2017 року.

У ході деклараційної кампанії 2017 року про свої доходи за 2016 рік звітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становила 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує показник попереднього року. Зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, з військового збору - 226,5 млн грн.