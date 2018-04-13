У Росії придумали, як відповісти на санкції США

Російські депутати хочуть обмежити ввезення американських ліків, сигарет і алкоголю, а також припинити поставки до США ракетних двигунів, вироблених на російських заводах.

До російської Держдуми внесено проект закону про відповіді на американські санкції проти кількох десятків бізнеменів, чиновників і держменеджерів. Депутати хочуть обмежити ввезення американських ліків, сигарет і алкоголю, а також припинити поставки в США ракетних двигунів, вироблених на російських заводах.

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Як заявив у п'ятницю перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников, в законопроекті пропонується також зупинити міжнародне співробітництво в атомній галузі та авіабудуванні, при цьому мова йде не тільки про США, але й про "інші іноземні держави": як ті, які підтримують санкції США проти російських олігархів, так і ті, які підтримують позицію Вашингтона щодо Сирії.

Як пише Російська служба Бі-бі-сі, під заборону або обмеження можуть потрапити: закупівля програмного забезпечення та IT-обладнання зі США та інших країн для державних, муніципальних установ та деяких організацій; ліки, крім тих, аналоги яких не виробляються в Росії; американські тютюнові вироби і алкоголь; сільськогосподарська продукція і продовольство, країною походження яких є США та країни, які підтримують позицію Вашингтона; рідкісноземельні метали, сировина.

Депутати хочуть обмежити право роботи громадян США на території Росії і заборонити іноземним компаніям брати участь у приватизації, обмежити їм право надання консалтингових, аудиторських та юридичних послуг.

Також планується припинити поставки до США: урану (і взагалі зупинити співпрацю в атомній галузі); ракетних двигунів, вироблених російськими компаніями; комплектуючих для авіалайнерів.

Як пише видання, не зрозуміло, що конкретно мається на увазі під припиненням співпраці в авіабудуванні - тільки заборона експорту металів і вироблених в Росії деталей для таких корпорацій, як Boeing, або також заборона на купівлю авіалайнерів російськими авіаперевізниками.

Законопроект внесений головою Думи і лідерами всіх фракцій. Раніше подібні закони про економічні заходи парламенту пропонував уряд Росії. У антиамериканському законопроекті (як його назвали в Думі) уряду надається право додавати в санкційний список будь-які товари, вироблені в США.

Нагадаємо, 11 квітня прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що Росія може обмежити поставки американських товарів на російські ринки.

Як повідомлялося, 6 квітня США ввели санкції щодо декількох десятків російських бізнесменів, чиновників та держменеджерів. У їх числі Олег Дерипаска, Володимир Богданов і Віктор Вексельберг. Крім того, під санкції потрапили кілька російських компаній.

У числі головних постраждалих опинився Дерипаска, оскільки в санкційні списки потрапили вісім пов'язаних з ним компаній, у тому числі "Русал".

Росіянам, які опинилися в санкційних списках, заборонили в'їзд в США, крім того, активи на території цієї країни заморожені.

У випадку з компаніями, інвестори повинні позбутися боргових цінних паперів та акцій En+, "Русала" і групи "ГАЗ".

Крім того, до 5 червня вони повинні припинити будь-які угоди і розірвати контракти з 12 компаніями, список яких опублікований на сайті Мінфіну США. У їх числі агрохолдинг "Кубань", "Базовий елемент", En+, "Євросібенерго","Ренова", "Русал", а також з компаніями, у яких контроль належить компаніям, що потрапили під санкції.

У перший робочий день після санкцій, 9 квітня, акції російських компаній почали різко падати в ціні. Акції "Русала" впали на біржі в Гонконзі на 50%, компанія попередила про можливий технічний дефолт. Крім того, різко подешевшали майже всі російські компанії, що торгуються на біржі в Лондоні. Також обвалився індекс Московської біржі і рубль. Дешевшали не тільки компанії, що потрапили під санкції, але й інші.

В цілому за підсумками понеділка більше 50 російських бізнесменів втратили сукупно майже 16 млрд доларів.

За даними статистичної служби США, торговий обіг двох країн за підсумками 2017 року становив 24 млрд доларів. На постачання США до Росії припало 17 млрд доларів. Росія поставляє до США в основному нафту, метали, ядерне паливо, мінеральні добрива та рибу. На ці позиції припадає 90% російського експорту в США.

Основна стаття американського експорту до Росії припадає на корпорацію Boeing. Це літаки, авіаційні двигуни та комплектуючі до літаків. Крім того, США поставляють в Росію продукцію машинобудування.

В останній раз Росія вводила контрсанкції влітку 2014 року - у відповідь на санкції заходу. Росія ввела заборону на поставки м'яса, овочів, фруктів, м'яса птиці, риби, сиру і молочних продуктів з ЄС, США, Австралії, Канади, Норвегії. Потім заборона розширився на постачання з України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.