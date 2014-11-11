Нацбанк пояснює жовтневу інфляцію падінням гривні й сезонним зростанням цін

Нацбанк зазначає, що порівняно з вереснем зростання інфляції сповільнилося за рахунок зниження вартості палива на 2% і фруктів на 2,1%.

За підрахунками Нацбанку, зростання цін на продукти з високим ступенем обробки прискорилося до 2,5%, що пояснюється впливом девальвації гривні. За оцінками регулятора, наступного місяця істотно вплинути на динаміку вартості плодоовочевої продукції може ембарго на вітчизняну продукцію рослинництва, що встановила Російська Федерація наприкінці жовтня.

Читайте такожБазова інфляція від початку року зросла майже до 17%Нацбанк зазначив, що адміністративно регульовані ціни зросли на 2,7%, зумовивши зростання інфляції на 0,6 п.п. Продовжилося також зростання цін на житлово-комунальні послуги, зокрема, тарифи на опалення зросли 10,8%, зумовивши зростання інфляції на 0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні порівняно з вереснем 2014 року сповільнилася до 2,4%, у річному вимірі (проти жовтня 2013 року) інфляція прискорилася до 19,8% з 17,5%, з початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція в жовтні прискорилася до 19% з 16,2%, зафіксованих місяцем раніше.