Зростання цін в Україні випереджає прогнози - Нацбанк

За оцінками НБУ, монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції.

Фактична інфляція в Україні в березні на рівні 13,2% в річному вираженні залишилася вище за прогноз Національного банку.

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Про це йдеться в коментарі Нацбанку щодо динаміки інфляції в Україні в березні, яка другий місяць поспіль сповільнилася.

"Незважаючи на деяке зниження, фактична інфляція в річному вираженні залишилася трохи вищою за прогноз, опублікований в інфляційному звіті за січень 2018 року, і цілей Національного банку", - йдеться в коментарі.

За оцінками НБУ, монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції та її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становить 13,2%, сповільнившись у порівнянні з 14% місяцем раніше.