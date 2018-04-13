Криптовалютні гойдалки: курс біткойну перевищив $8 тисяч
14:06, 13 квітня 2018Фінанси
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Інші криптовалюти також перебувають в "зеленій зоні" та демонструють зростання.
Ілюстрація REUTERS
Ціна криптовалюта Вitcoin піднялася вище позначки 8 тисяч доларів. Інші криптовалюти також дорожчають.
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Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Ціна Bitcoin за останню добу підвищилася на 13,51% і становить 8017 доларів.
Інші криптовалюти також перебувають в "зеленій зоні".
Ethereum зріс на 17,12% - до 507,9 доларів, Ripple на 20,59% - до 0,62 долара.
Капіталізація ринку в добу зросла на 24 мільярда і станвовить 321 мільярдів доларів.
фото coinmarketcap.com
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