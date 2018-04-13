Криптовалютні гойдалки: курс біткойну перевищив $8 тисяч

Інші криптовалюти також перебувають в "зеленій зоні" та демонструють зростання.

Ціна криптовалюта Вitcoin піднялася вище позначки 8 тисяч доларів. Інші криптовалюти також дорожчають. Читайте такожПівденна Корея запустить криптовалюту для соцвиплат Про це свідчать дані CoinMarketCap. Ціна Bitcoin за останню добу підвищилася на 13,51% і становить 8017 доларів. Інші криптовалюти також перебувають в "зеленій зоні". Ethereum зріс на 17,12% - до 507,9 доларів, Ripple на 20,59% - до 0,62 долара. Капіталізація ринку в добу зросла на 24 мільярда і станвовить 321 мільярдів доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter