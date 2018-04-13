Криптовалютні гойдалки: курс біткойну перевищив $8 тисяч

14:06, 13 квітня 2018
Фінанси
283
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожПівденна Корея запустить криптовалюту для соцвиплат

Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ціна Bitcoin за останню добу підвищилася на 13,51% і становить 8017 доларів.

Інші криптовалюти також перебувають в "зеленій зоні".

Ethereum зріс на 17,12% - до 507,9 доларів, Ripple на 20,59% - до 0,62 долара.

Капіталізація ринку в добу зросла на 24 мільярда і станвовить 321 мільярдів доларів.

фото coinmarketcap.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #курс біткоіна#ринок криптовалют