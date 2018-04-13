Гривня знизилася до долара і євро

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,12/26,15 грн/дол.

У п'ятницю, 13 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,12/26,15 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 9 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,21/32,25 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4199/0,4209 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,1165 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 460 угод на суму 289,02 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,04 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,02/32,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4016/0,4022 грн/рубль.