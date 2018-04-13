У Кабміні обіцяють чергове підвищення пенсій

Ресурс для збільшення розміру виплат українським пенсіонерам з'явився за рахунок збільшення надходжень до Пенсійного фонду.

Кабінет міністрів України в 2018 році планує вжити додаткових заходів зі збільшення розмірів пенсій в Україні, повідомляється на урядовому порталі з посиланням на віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

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"У першому кварталі ми зібрали до Пенсійного фонду майже на 2 мільярди більше, ніж планували. Тобто, у нас є всі можливості для появи додаткового ресурсу, і, якщо така тенденція збережеться, ми вийдемо з новими ініціативами щодо підвищення пенсій в 2018 році", - сказав він.

За словами Розенка, один з перших соціальних проектів у пенсійній сфері, який уряд реалізує цього року, - це перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. "Нагадаю, що перерахунок "військових " пенсій" здійснюється "заднім числом" - з 1 січня 2018 року. До 1 травня всі пенсіонери повинні отримати свої підвищені виплати в повному обсязі", - підкреслив він.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що зараз Міністерство соціальної політики розробляє механізм підвищення пенсій людям, які мали великий стаж, але маленькі зарплати. "Це питання виникло при осучаснення пенсій. Проблема полягає в тому, що за радянської влади, в перші роки незалежності України люди мали великий стаж, але працювали або в колгоспах за трудодні, або за копійки. Це не наша вина, але ми не можемо на це не відреагувати. Людям, які все життя відпрацювали, мають колосальний страховий стаж - 35, 40, 45 років - додатково потрібно розробити стимули для підвищення пенсії. Зараз міністерство цим займається, і ми чекаємо пропозиції, як це можна буде врегулювати", - пояснив він.

Розенко також розповів, що найбільше підвищення пенсій в результаті їх осучаснення у жовтні 2017 отримали ті, хто мав достатній трудовий стаж і досить високу заробітну плату, з якої виходили на пенсію. "Понад 2 мільйона українців отримали надбавку до пенсії понад 1000 гривень, а близько 100 тисяч людей - більше 5000 гривень. І я підкреслюю, мова йде не про чиновників. Це металурги, шахтарі, люди, які все життя "проорали" на шкідливих виробництвах. Ми не перераховували пенсії ні колишнім чиновникам, ні колишнім депутатам, ні колишнім прокурорам, ні колишнім суддям. Їх ця пенсійна реформа не стосувалася", - підсумував віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри впровадити законодавчі зміни для того, щоб при нарахуванні пенсії роль стажу була вагомішою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.

21 лютого 2018 року уряд ухвалив рішення про перерахунок та підвищення військових пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам буде відбуватися поетапно в 2018-2019 роках.

За інформацією Кабміну, Пенсійний фонд України з другої половини березня повинен був почати виплати перерахованих пенсій для 12 силових відомств.

За словами міністра соцполітики Андрія Реви, пенсії будуть підвищуватися поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 гривень. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 гривень. І з 1 січня 2020 року - ще в середньому на 750 гривень. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі. Зараз середня пенсія становить 2898,41 гривні.