До коаліційної угоди внесли економічні орієнтири для уряду

Учасники майбутньої коаліції в новій Верховній Раді України внесли до тексту коаліційної угоди економічні орієнтири, яке покликані деталізувати цільові показники для майбутнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«За підсумками одержаних коментарів ми прийняли рішення внести деякі зміни до ключових індикаторів успіху, передбачених проектом коаліційної угоди», - сказав Шимків.

За словами заступника глави АП, до проекту коаліційної угоди додали нові цільові показники енергоємності ВВП, індексу сприйняття корупції, довіри до правоохоронних органів, якості середньої освіти і життя, а також виключили індикатор інфляції.

Читайте такожЄвропейська бізнес-асоціація рекомендує новій Раді вдвічі скоротити держвитратиТакож зміни було внесено до значень деяких індикаторів, серед яких рейтинг легкості ведення бізнесу, відсоток військових затрат по відношенню до ВВП, кількість професійних військових, довіра експертного середовища до судів, кількість фільмів українського виробництва в широкому прокаті.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шимків повідомляв, що в Адміністрації президента чекають формування коаліції відразу після офіційного оголошення ЦВК результатів виборів як по мажоритарних округах, так і за партійними списками. За його інформацією, в процесі підготовки коаліційної угоди за основу було взято досвід і принципи, що використовуються в європейських країнах, а саме - детальний підхід, визначення конкретних цілей, завдань і часових рамок.