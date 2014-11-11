Українці у жовтні купили валюти на $339 млн більше, ніж продали

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

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«Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 258,4 млн дол., Обсяг валюти, проданої населенню, - 597,4 млн дол.», - сказано в повідомленні.

Водночас, за підсумками січня-жовтня чиста купівля валюти населенням становила 2,341 млрд дол. (в еквіваленті), що у 2 рази вище від показника чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (1,157 млрд дол. у еквіваленті).

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у вересні склала 264,6 млн. дол.

Також повідомлялося, що українці в серпні купили валюти на $200 млн більше, ніж продали.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 листопада 2014 року склали 12,587 млрд дол., що на 23,2%, або на 3,798 млрд дол., менше від показника на 1 жовтня у 16,385 млрд дол.