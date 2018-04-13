Держфінмоніторинг у 2017 році виявив операції з відмивання доходів на 60 мільярдів

За цей період заблоковано кошти за підозрою у фінансуванні тероризму і сепаратизму на 51,6 мільйона гривень.

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань в 2017 році передала в правоохоронні органи 712 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 59,4 мільярда гривень.

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Як говориться у звіті Держфінмоніторингу за 2017 рік, за цей період заблоковані кошти осіб, які, за інформацією правоохоронців, можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму і сепаратизму, на загальну суму 51,6 мільйона гривень у гривневому еквіваленті.

Крім того, за рік Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна, в тому числі екс-президентом Віктором Януковичем, на суму 16,2 мільярда гривень.

Крім цього, Держфінмоніторинг направив правоохоронцям матеріали за фактами зловживань з бюджетними активами на 3,6 мільярди гривень.

Також повідомляється, що в 2017 році Держфінмоніторинг отримав понад 8 мільйонів повідомлень про фінансові операції, що на 26,8% більше показника за 2016 рік. Більшість, або 99% повідомлень, отримане від банків.

Довідка УНІАН. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений в 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму.